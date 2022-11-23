KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı'nı hiç kimse basit bir harekat olarak görmesin



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hem Kıbrıs Türkleri hem de Türkiye Cumhuriyeti için önemli olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Barış Harekatı çok da başarılı bir harekattır. Hiç kimse basit bir harekat olarak görmesin" dedi.

Diyarbakır'a dün akşam saatlerinde gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dicle Üniversitesi'nde 'Doğu Akdeniz'de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs' adlı konferansa katıldı. 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansa; Ersin Tatar'ın yanı sıra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, mülki idare amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversitenin faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

'HİÇ KİMSE BASİT BİR HAREKAT OLARAK GÖRMESİN'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hem Kıbrıs Türkleri tarihinde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliği, bekası ve geleceği bakımından önemli bir harekat olduğunu hatırlattı. Tatar, "Kıbrıs Barış Harekatı çok da başarılı bir harekattır. Hiç kimse basit bir harekat olarak görmesin. 1963'lerden 1974'lere kadar biliyoruz ki; 11 yıl Rumlar ve Yunanistan, Kıbrıs'ta her türlü tedbiri almışlardır. Neye göre? Türkiye'nin ileride belki bir müdahalesi olabilir; Türk askerini nasıl denize dökeriz, adaya çıkışını nasıl engelleriz? Batı dünyasının bazı güçleri de Beşparmak Dağları'nda mevzi ve barikatlar yaptı. Çok büyük silahları vardı. Bütün bunlara karşı Mehmetçiklerimizi o dağlara çıkarken şehit verdik. Mehmetçik ve mücahitler şehit düşmüştür ama Kıbrıs Barış Harekatı'nı birkaç gün içerisinde başarılı olmuştur" dedi.

'TDT'DE GÖZLEMCİ ÜYE OLDUK'

KKTC'nin ayrı bir devlet ve cumhuriyet olduğunu anlatan Ersin Tatar, şöyle konuştu:

"2 hafta önce Özbekistan'da, Semerkant'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak müracaatımızın oy birliğiyle kabul edilmesi; siyasi mücadelemizde önemli bir kilometre taşıdır. Buradan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem TDT'nin çok değerli devlet başkanlarına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi ifade ediyorum."

Konferansta, Dicle Üniversitesi Senatosu'nca Ersin Tatar'a Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında 'fahri doktora' unvanı verildi. Tatar'a cübbe giydirilerek fahri doktora diploması takdim edildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2022-11-23 15:44:14



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