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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının inşaatta çalışarak maçlara götürdüğü Hasan Zilan, Avrupa Şampiyonu oldu

DHA

Babasının inşaatta çalışarak maçlara götürdüğü Hasan Zilan, Avrupa Şampiyonu oldu


Serhat ÖZDEMİR/Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da yaşayan kick boks sporcusu Hasan Zilan (24), Antalya´da düzenlenen ve 39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası´nda 54 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında toplamda 21 kez derece alan Zilan, ilk dönemlerde sokaklarda antrenman yaparak çalıştığını ve babasının o dönem inşaatlarda çalışarak kazandığı parayla kendisini maçlara götürdüğünü belirterek, "Babam elindeki bütün imkanları sağladı. En sonunda Avrupa şampiyonu oldum. Bunun için çok mutluyum. Şu anda üniversitede beden eğitimi ve öğretmenliği bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Kendi spor salonumuzda ve Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi'ne ait salonda sporcular yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.
Diyarbakır´ın Sur ilçesinde yaşayan Hasan Zilan, 2009´da kick boksçu babasının yönlendirmesiyle bu spora başladı. Çoğu zaman sokaklarda ve parklarda antrenman yapan Zilan, babasının o dönem inşaatlarda çalışarak kazandığı parayla maçlara gitti. Bu sporda kendisini geliştiren Zilan, katıldığı dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarından toplamda 20 derece elde etti. Zilan, en son Antalya´da düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası´nda 54 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi olan Zilan, aynı zamanda kendi spor salonunda ve Büyükşehir Belediyesi´nin kurslarında yeni sporcular yetiştiriyor.
`SIKINTILARLA BU BAŞARILARI ELDE ETTİM´
2009 yılından beri sporla uğraştığını vurgulayan Zilan, babası sayesinde spora yöneldiğini ifade ederek, "5 kardeşiz ve sadece ben bu spora devam ediyorum. Babam milli takım antrenörü. Evimiz Diyarbakır´ın Sur ilçesinde. Zorluklar içerisinde, spor salonu olmadan sokaklarda antrenman yaparak başardım. Ben ve kız kardeşim bu sporu yapıyorduk. Onun çapraz bağları koptuğu için devam edemiyor. Onun da birçok şampiyonluğu var. Ben ilk şampiyonluğumu 2017 yılında Türkiye şampiyonu olarak aldım. Aynı yıl içerisinde dünya şampiyonasında 3´üncü olarak ülkemizi temsil etme şansı buldum. 11 defa Türkiye şampiyonluğu aldım, 2 dünya 3´üncülüğü, 2 dünya 2´nciliğim var. Ayrıca dünya kupasında 1´incilik, 2 Avrupa kupasında 1´incilik, birinde 2´ncilik ve birinde de 3´üncülük elde ettim. Son olarak da Avrupa şampiyonu oldum. Bunlar için zorluklara ve imkansızlıklara rağmen elimden geleni yaparak hiç pes etmeden sokaklarda, parklarda çalışarak elimden geleni yaptım. Babam da o dönem inşaatta çalışıyordu. İnşaattan aldığı parayla bizi maçlara götürüyordu. Elindeki bütün imkanları sağladı. En sonunda Avrupa şampiyonu oldum. Bunun için çok mutluyum. Kendi spor salonumuzda ve Büyükşehir Belediyesi´nin Halk Eğitim Merkezi´ne ait salonda sporcular yetiştirmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince başarılı sporcular bularak, ülkeye kazandırmaya çalışıyorum. Birine faydam olduğunu görmek, beni mutlu ediyor. İnsan bir alanda başarılıysa bu başarıyı da herkese yaymak mecburiyetindedir. Çok sıkıntılarla bu başarıları elde ettim. Çocukları eğitip bir yerlere getiriyorum. Umarım onlar bu sıkıntıları çekmeden bir yerlere gelir" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hasan Zilan´ın ısınma hareketleri
- Hasan Zilan´ın maket üzerinde antrenmanlar yapması
Aldığı kupa ve madalyalar
Hasan Zilan´ın konuşması
Hasan Zilan´ın öğrencilerini çalıştırması
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Gıyasettin TETİK
2022-11-24 11:18:04

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