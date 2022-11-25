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Yan yatan TIR'ın sürücüsü öldü

DHA

Yan yatan TIR'ın sürücüsü öldü


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp yan yatan TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücü araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-11-25 10:34:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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