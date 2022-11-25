Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, KADES ile kurtuldu

Burak EMEKYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan G.M. (24), sığındığı komşusu ve KADES uygulamasıyla kurtuldu. Ekipler, olay yerine 1 dakikada gelirken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi´nde yaşayan G.M., sabah saatlerinde gelen, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi A.M. tarafından oturduğu binanın 3´üncü katındaki dairenin kapısında bıçaklandı. Panikle aşağı kattaki komşusuna sığınan G.M., hemen telefonundan KADES butonuna bastı. Bunun üzerine A.M., kaçarken, olay yerine yönlendirilen en yakın ekip ise 1 dakikada binaya geldi. Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2022-11-25 12:04:37
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