Çalıştığı restoranda ölü olarak bulundu

Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da gece bekçisi Mehmet T. (36), sabah saatlerinde çalıştığı restoranda ölü bulundu.
Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan Mehmet T. (36) sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, restoranın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Mehmet T.'nin ölüm haberini alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.
Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili olarak restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2022-11-25 14:14:47
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