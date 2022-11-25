Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp (2)

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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30 KİLOMETRE UZAKLIKTA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Diyarbakır´ın Çınar ilçesinde, dün mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan ve AFAD, jandarma, UMKE ekipleri ile vatandaşlar tarafından aranan Selman Yaşar (13), yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Mardin´in Derik ilçesine bağlı kırsal Gömtaş Mahallesi´nde donmak üzereyken köylüler tarafından bulundu. Köylüler tarafından bir eve götürülen Yaşar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Selman Yaşar´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-25 19:42:46



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