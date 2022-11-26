Diyarbakır´da yolcu otobüsü devrildi: 3´ü ağır 35 yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3´ü ağır 35 kişinin yaralandığı kaza anının kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ters yönden yola çıkan, 21 BK 325 plakalı ve arkası açık aracın yola girdiği ve şoförünün çarpmamaya çalıştığı yolcu otobüsünün yana yattığı, anlar görüntülerde yer aldı. (DHA)Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-11-26 14:29:08



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