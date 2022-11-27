Mardin'deki kazada ölenler Diyarbakır´da defnedildi

Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)MARDİN'de dün akşam saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Fahri (73) ve Sultan Çelik (79) ile kızları Garibe Çelik (48) Diyarbakır´da gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik ailesinin Nusaybin ilçesindeki bir yakınlarının taziyesinden döndükleri belirtildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin karayolu Alakuş mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi tespit edilemeyen 06 BJ 8922 plakalı otomobil ile 06 COS 281 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen ekipler, kazada otomobilde bulunan aynı aileden Fahri Çelik (73), Sultan Çelik (79) ve kızları Garibe Çelik´in (48) hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sırrı Çakmak (57) ile Fatma Çelik (51) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAZİYEDEN DÖNÜYORLARDI
Nusaybin ilçesinde bir yakınlarının taziyesinden döndükleri belirtilen aileden hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Diyarbakır´a getirildi. Sabah erken saatlerde Fahri Çelik (73) ve eşi Sultan Çelik (79) Yeniköy Mezarlığı´na, kızları Garibe Çelik(48) ise Sur ilçesi kırsal Dumrul Mahallesi´nde gözyaşları içerisinde defnedildi. Yaralanan Sırrı Çakmak (57) ile Fatma Çelik'in (51) ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA
2022-11-27 19:18:23
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