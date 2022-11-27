Diyarbakır´da durdurulan otomobilde üzerinde kopya düzeneğiyle yakalandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da şok uygulama yapan motosikletli yunus timleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada kopya düzeneği buldu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, üzerinden kopya düzeneği çıkan şüphelinin kentte hangi sınava girdiğinin tespit edilmesine çalışılıyor.

Olay, Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından cadde üzerinde uygulama yapıldı. Bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Polis, otomobilden indirdiği 4 kişinin üst aramasını yaptı. Bir kişinin üzerinde düzenek olduğunu fark eden ekipler, detaylı aramada gömleğin iç kısmında ses dinleme aparatı, iç çamaşırında ise cep bulurken, ayrıca küçük piller ve wifi internet hattı ele geçirildi. Ekipler, otomobilde bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, üzerinden kopya düzeneği çıkan şüphelinin, hangi sınava girdiğinin ve joker olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-11-27 19:36:38



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