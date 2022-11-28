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İş yeri önünde 40 kediye bakıyor; 160 da sahiplendirdi

DHA

İş yeri önünde 40 kediye bakıyor; 160 da sahiplendirdi


Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde emekli olduktan sonra kuruyemiş dükkanı açan Ercan Yaşar Karagöz (60), iş yeri önünde sokak kedilerine de bakıyor. Baktığı kedi sayısı 200'e ulaşınca çoğunu sahiplendiren Karagöz, "Şu an 40 tane kedi var. Bakmaya çalışıyoruz. Eşim de benim en büyük yardımcımdır. Bazen yemlerden dolayı zorlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 180 liraya aldığımız yemler, bu yıl 600 liraya çıktı" dedi.
Ercan Yaşar Karagöz, 8 yıl önce emekli olunca kuruyemiş dükkanı açtı. Karagöz, zamanla dükkan önünde sokak kedilerine bakmaya başladı. Bir yandan da dükkanının önüne çiçekli saksılar koyan Karagöz, baktığı kedi sayısı 200'e ulaşınca yeni bir çözüm buldu. Hayvanları sahiplendirmeye başlayan Karagöz, şu an dükkanının önünde 40 kedi ile ilgileniyor.
YEM FİYATLARI 180'DEN 600 TL'YE ÇIKTI
Kedilerin aşırı sevgisi görünce ilgisinin arttığını belirten Ercan Yaşar Karagöz, "Şu ana kadar 200 kediye baktık. Bazıları da sahiplendirdik. 15 ile 20 kediyi tedavi ettirdik. Şu an 40 tane kedi var. Bakmaya çalışıyoruz. Eşim de benim en büyük yardımcımdır. Kendi imkanımız ile gözlerini temizliyoruz. Eşim bazen tavuk alıp evde haşlıyor, onları veriyoruz. Yavruları dükkanın içerisine bırakıyoruz. Geceleri de yavrular dükkan da kalıyor. Kedilere, elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Bazen yemlerden dolayı zorlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 180 liraya aldığımız yemler, bu yıl 600 liraya çıktı. Kedilere bahçe yaptık, bir tane de kulübe bıraktık" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA
2022-11-28 13:21:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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