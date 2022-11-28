Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü(2)



KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI: 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Kızıltepe Kaymakamlığı, gözleri bağlanan boğanın başına defalarca balyozla vurularak öldürülüp ardından kesildiği görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemize bağlı kırsal bir mahallede kasap işi yapan bir kişi tarafından boğanın başına balyozla vurma olayı ile alakalı olarak sosyal medyada yayınlanan görüntülerin bilgisi kurumumuza iletilmiştir. Olayla ilgili olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kolluk kuvvetlerimize anında gerekli talimatı vermiş ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu saat 22.53 'te konu ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan bu kişiler akabinde savcılığa intikal ettirilmiştir. Olay adliye aşamasında devam etmektedir. Konu Kaymakamlığımızca da yakından takip edilmektedir" denildi.

`BU BİR VAHŞETTİR´

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde gözleri bağlanan ve başına defalarca balyozla vurularak öldürülen ve ardından kesilen boğa ile ilgili Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası´ndan kınama geldi. Oda Başkanı Hacı Atlı olayı `vahşet´ olarak niteleyerek, "Bugüne kadar böyle şeye şahit olmadık. Bu bir vahşettir. Bunu yapan insanlıktan nasibini almamış ve bu dinen de caiz değildir. Bunu yapanları kınıyoruz. Ciddi cezalar verilmesi lazım. Her fırsatta kesimhaneleri geziyoruz. Ama hayatımda böyle bir şey görmedim. Videoyu sosyal medyadan izlerken, tüylerim diken diken oldu. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış" dedi.

`İSLAM DİNİ BUNA İZİN VERMEZ´

İslam dininde de kesilecek hayvanlara acı çektirilmemesi gerektiğini söyleyen Atlı, "Kasaplar odası olarak bizim kesimhanelerde, mezbahalarda bugüne kadar böyle şeye şahit olmadık. İnşallah da olmayız. Yani insanlık dışı bir olay yaşanmış. Bunların da ciddi cezalar almasını istiyoruz. Caydırıcı cezalar değil, ciddi cezalar. Hayatımız boyunca görmediğimiz kesimlere biz bugün tanıklık ediyoruz. Bugün İslam dini bu gibi işkence çektirerek hayvan kesimlerine hiçbir zaman izin vermez. Hayvana ıstırap çektirilmemesi lazım" diye konuştu. (DHA)

Selim KAYA-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY

2022-11-28 15:59:07



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