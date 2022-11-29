Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97´si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97´si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu

DHA

Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97´si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu


Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun 60 yıllık özlem olduğuna dikkat çekerek, "Troller devreye girdi, siyasi liderler `sınava girmeyin´ diye boykot çağrısı yaptı. Sınavın, öğretmenin itibarıyla ilişkilendirilmesiyle ilgili akıllara ziyan yaklaşımlar yapıldı. Danıştay´a ve Anayasa Mahkemesi´ne başvuruldu. O süreç devam ederken o güzel ve yüreği büyük olan öğretmenlerimizden, şartları sağlayanların yüzde 95´i sürece başvurdu. Yüzde 99´u eğitimlerini tamamladı. Öğretmenlerimizin yüzde 97´si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcıları ve 81 ilin milli eğitim müdürleri ile Diyarbakır´da yapılan `Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi´ etkinliğine katıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılan programa Bakan Özer´e Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de eşlik etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. `Özel Sesler Korosu´ ve öğretmenlerin dinletisinin ardından okullarda yapılan çalışmaların yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. 
`İLK KEZ 3600 HAKKI ÖĞRETMENLERE VERİLDİ BU ÜLKEDE´
Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun 60 yıllık özlem olduğuna vurgu yaparak, "Tüm eğitim platformlarında öğretmene has bir kanunun olması dile getirilmiş. Allah´a şükür o da bize nasip oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer konularda nasıl destek verdiyse Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun çıkarılmasında da her zaman yanımızda oldu, zorlu süreçlerde bizi destekledi. Kendisine minnettarım. 14 Şubat 2022´de 7354 sayılı Öğretmenlik  Meslek Kanunu yayınlandı. İlk kez 3600 hakkı öğretmenlere verildi bu ülkede. İlk kez bir meslek grubuna dahil bir kanun ortaya konuldu. Bu öğretmenlerdir. Ama öğretmenlerin bu mutluluğu yaşamasına imkan vermediler. Troller devreye girdi, siyasi liderler boykot çağrısı yaptı `sınava girmeyin´ diye. Sınavın öğretmenin itibarıyla ilişkilendirilmesiyle ilgili akıllara ziyan yaklaşımlar yapıldı. Danıştay´a ve Anayasa Mahkemesi´ne başvuruldu. 3-4 ay troller devreye girdi. O süreç devam ederken o güzel ve yüreği büyük olan öğretmenlerimizden, şartları sağlayanların yüzde 95´i sürece başvurdu. Öğretmenlerimizin yüzde 99´u eğitimlerini tamamladı. Sınav artık yoğunlaşınca horlatlıklar daha fazla artmaya başladı. Eylem çağrıları, 1 Kasım´da, 2 Kasım´da eylem yapanlar oldu. Hatta sınav haftası `Sorular çalındı, elden ele dolaşıyor´ diye iftira atanlar oldu. Sonuç ne oldu? Yüzde 99 öğretmenimiz sınava girdi. 24 Kasım´da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonuçları paylaştı. Öğretmenlerimizin yüzde 97´si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu. Öğretmenlerimiz bir kez daha öğretmenlik yaptı. O siyasi liderlere ve manipülatörlerin hepsine bir kez daha ders verdi. Öğretmenler dedi ki; 'Biz size itibar etmiyoruz, güvenmiyoruz. Çünkü siz boykot çağrısı yaptığınız halde sınava girenlersiniz. Sizde samimiyet yok'. Yüzde 99´u sınava girdi. Bu neyi gösterdi; öğretmenimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı´na güveniyor. Tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
`AMAÇLARI, ÖĞRETMENLERİMİZİN BU HAKTAN YARARLANMASINI ENGELLEMEKTİ´
O süreçte tüm o manipülasyonları yapanların tek bir amacı olduğunu ifade eden Bakan Özer, şunları söyledi;
"O da, öğretmenlerimizin bu haktan yararlanmasını engellemekti. Öğretmenlerimizin kişisel gelişimleriyle ilgili açılacak kapıları kapatmaktı. O sürece baktığım zaman şunu görüyorum; Bizim oralarda bir söz vardır 'Utanılacak bir şey yapıldığı zaman utanmazlar utanmazsa, utanmaması gerekenler utanır'. Ben utanç duydum. O utanmazlar adına utanç duydum. Bu zamana kadar nasıl öğretmenimizin yanındaysak bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bizden daha fazla öğretmeni düşünen ne bakanlık olabilir ne de hükümet olabilir. Eğitimin kalitesinden bahsedenler sadece belli bir kesimin eğitime erişmesini istiyor. Amaç bu halkın çocuklarının da eğitiminin engellemesidir. İşte başörtüsü yasağının nedeni de odur. Madem beşeri sermaye bu ülkenin en önemli kaynağıysa neden 70 yıl bekledi beşeri sermaye eğitimle buluşmak için. Şu anda 1,2 milyon öğretmen, 19 milyon 150 bin öğrenci var. Devasa bir eğitim sistemimiz var."
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Özer´e okullarda el becerisiyle yapılan çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-11-29 14:11:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Eroğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
YEREL HABERLER AK Partili Eroğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ...
Yenişehir Belediyesi eğitmenleri yüzme yarışmasında 2 altın 1 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi eğitmenleri yüzme yarışmasında 2 ...
AK Parti'li Eroğlu: PKK, dünyanın en lanetli terör örgütü
YEREL HABERLER AK Parti'li Eroğlu: PKK, dünyanın en lanetli terör ...
Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami restore edilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami restore edilecek
(Görüntülü) Bakan Özer Temel Eeğitimde 10.000 Okul Projesinin kapanıışında konuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Özer Temel Eeğitimde 10.000 Okul ...
Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma ve bakım çalışmaları
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma ve bakım ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLARIN HİZMETİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ 82 NUMARALI BURÇ, ...
Diyarbakır'daki 82 numaralı burç, kadınların hizmetinde
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 82 numaralı burç, kadınların ...
Diyarbakır'da "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA REZİDANSTA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KADINI POLİS İKNA ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA REZİDANSTA İNTİHAR ...
Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan ...
Diyarbakır'da Bedri Uludağ Antalya'da düzenlenen kickboks müsabakasında Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Bedri Uludağ Antalya'da düzenlenen ...
(Görüntülü) SURLARDA TEHLİKELİ ÖZÇEKİM
YEREL HABERLER (Görüntülü) SURLARDA TEHLİKELİ ÖZÇEKİM
(Görüntülü) BOĞANIN BAŞINA BALYOZLA VURULMA OLAYIYLA İLGİLİ KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI&#039;NDAN AÇIKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOĞANIN BAŞINA BALYOZLA VURULMA OLAYIYLA ...
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü(2)
YEREL HABERLER Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü(2)
Surlarda tehlikeli özçekim
YEREL HABERLER Surlarda tehlikeli özçekim
(Görüntülü) TAHİR ELÇİ, ÖLÜMÜNÜN 7&#039;NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAHİR ELÇİ, ÖLÜMÜNÜN 7'NCİ YIL ...
Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı
(Görüntülü) İŞ YERİ ÖNÜNDE 40 KEDİYE BAKIYOR; 160 DA SAHİPLENDİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞ YERİ ÖNÜNDE 40 KEDİYE BAKIYOR; 160 DA ...
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
YEREL HABERLER Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
İş yeri önünde 40 kediye bakıyor; 160 da sahiplendirdi
YEREL HABERLER İş yeri önünde 40 kediye bakıyor; 160 da ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA, KUYUMCUDAN 750 BİN TL&#039;LİK HIRSIZLIĞA 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA, KUYUMCUDAN 750 BİN ...
Diyarbakır'da kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın çalan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuyumcudan 750 bin lira değerinde altın ...
Diyarbakır'da, kuyumcudan 750 bin TL'lik hırsızlığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, kuyumcudan 750 bin TL'lik hırsızlığa 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.