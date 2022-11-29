Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97´si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu (2)



81 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE BULUŞTU

Diyarbakır'da 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' etkinliğine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra bakanlık bürokratları ve 81 ilin milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı. Bu toplantıyı özellikle kadim şehir Diyarbakır'da yapmak istediklerini belirten Bakan Özer, bakanlık olarak topyekun kentte olduklarını söyledi. Özer, bu süreçte fedakarlıkta bulunan bakanlık bürokratlarına, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. Toplantıda il müdürleri de söz alıp, görüş ve önerilerini dile getirdi. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-11-29 16:37:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.