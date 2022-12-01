Diyarbakır'da kadın ve erkek pazarcılar arasında gerginlik



Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, belediye tarafından meclis kararıyla kadınlara tahsis edilen pazar yerinin, geçici olarak haftanın bir başka günü de erkek pazarcılara tahsis edilmesi, gerginliğe neden oldu. Sabah tezgah kurmak isteyen erkeklere kadın pazarcılar engel olmaya çalıştı. Önlem alan polis tarafları sakinleştirirken, kadınların alandaki bekleyişi sürüyor.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1235'inci Sokak'ta kadınlara ayrılan pazar alanı, belediyenin meclis kararıyla, bir süre önce geçici olarak erkeklere de tahsis edildi. Pazartesi günü kadınların tezgah kurduğu alanda, Perşembe günü de erkeklerin Pazar kurmasına karar verildi. Bunu duyan kadınlar, gece yarısı pazar alanına gelerek, ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttu. Kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alana gelen erkeklerin pazar kurmalarına engel olmaya çalıştı. Gerginlik yaşanınca bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan da alana gelerek taraflarla görüştü. Kadınların alandaki bekleyişi sürüyor.

Bağlar Kadın Pazarcılar Dernek Başkanı Nurdan Saltık (47), aynı yerde 2 defa üst üste pazar olamayacağını belirterek, "Diyarbakır Valiliği ve Bağlar Kaymakamlığı bu ateşe su serpsinler. Biz ekmeğimizi sahiplenmezsek elden gider" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-12-01 11:45:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.