Bakan Özer´in davetiyle Diyarbakır'dan İstanbul´a giden özel öğrencilerden uçakta konser

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer´in davetiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul´a uçakla giden İl Milli Eğitim `Özel Sesler Korosu´ öğrencileri, 10 bin fit yükseklikte türkü söyledi. O anlar uçaktakilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, 29 Kasım´da `Diyarbakır´da Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi´ kapanış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, program kapsamında sahne alan İl Milli Eğitim Özel Sesler Korosu'nun söylediği şarkı ve türkülerin herkesi duygulandırması üzerine öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'a davet etti. Bu kapsamda Diyarbakır´dan İstanbul´a uçakla giden özel öğrenciler, 10 bin fit yükseklikte uçaktakilere şarkı türkü söyleyerek duygu dolu anlar yaşatırken, pilot anonsta, "Bugün aramızda çok özel, özel oldukları kadar sesleri de çok güzel sevgili kardeşlerimiz mevcut. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Sesler Korosu aramızda. Bizlerle beraber İstanbul´a seyahat ediyorlar. Diyarbakır´da vermiş oldukları büyük konserler ve göstermiş oldukları başarılardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi uçuşlar" dedi.

Yolcuların da eşlik ettiği özel öğrencilerin türkülerini söylediği anları uçaktakiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-02 16:58:19



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