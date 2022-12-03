Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRBingöl kara yolunda, TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Halit Çelik (23) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde DiyarbakırBingöl yolunun 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 ACT 181 plakalı TIR ile 21 AF 912 ve 72 AAE 790 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 72 AAE plakalı otomobil, hurdaya döndü. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 72 AAE plakalı otomobilde sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde Halit Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.K. ve B.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-12-03 14:39:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.