Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 334 oldu

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Bedrettin için gelen Ayfer Dağ ile 334´e yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1188 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken, Diyarbakır´dan dağa kaçırılan oğlu Bedrettin için eyleme katılan Ayfer Dağ ile 334´e çıktı.
Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan Ayfer Dağ, "Çocuğumu kandırarak götürdüler. İnşallah çocuğum sesimi duyup gelir. Oğlum gelene kadar eylemimi sürdüreceğim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-03 15:17:28
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