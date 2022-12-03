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Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

DHA

Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada


Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişinin bir apartmanın giriş katındaki bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1143´üncü Sokak´taki bir sitede meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz kişi, girişte, merdiven korkuluklarının yanına bırakılan piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan bisikleti alarak dışarı çıktı. Şüpheli, bisiklete binerek uzaklaştı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah hırsızlık olayını fark eden bisikletin sahibi, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-03 15:50:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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