Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişinin bir apartmanın giriş katındaki bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1143´üncü Sokak´taki bir sitede meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz kişi, girişte, merdiven korkuluklarının yanına bırakılan piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan bisikleti alarak dışarı çıktı. Şüpheli, bisiklete binerek uzaklaştı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah hırsızlık olayını fark eden bisikletin sahibi, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-03 15:50:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.