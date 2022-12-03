Patenli gençlerin otomobil arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçen otomobilin arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DiyarbakırElazığ kara yolunda, dün akşam patenli 2 genç, seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak ilerledi. Kask takmayan, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan gençlerin, hızı zaman zaman 80 kilometreyi aşan tehlikeli yolculuğu, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-03 16:45:31



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