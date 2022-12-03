Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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HASTANEDE KURTARILAMADI

DiyarbakırBingöl yolunda Halit Çelik´in (23) yaşamını yitirdiği zincirleme kazada ölü sayısı, 2'ye yükseldi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Rıza Kurt da hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.Ç.´nin ise Dicle Üniversitesi Hastanesi´ndeki tedavisi sürüyor. (DHA)Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-12-03 17:57:18



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