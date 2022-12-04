Sokaklardan Avrupa ikinciliğine



Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Bedri Uludağ (17), 5 yıl önce babasının ölümünün ardından düştüğü boşlukla kendisini sokaklarda buldu. Karıştığı bazı olaylarda ceza almayan Uludağ, Kick Boks Milli Takım Antrenörü İbrahim Ertaş tarafından terör ve uyuşturucu bataklığına bulaşmasın diye bu spora yönlendirildi. Uludağ, 2327 Kasım arasında Antalya'da düzenlenen IFMA-Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda Avrupa ikincisi oldu. Uludağ´ın yeni hedefi altın madalya olurken, antrenörü İbrahim Ertaş, "Terörden ceza almayan çocuklarımızı aileleriyle özel görüşüp, spora kazandırıyoruz. Uyuşturucudan kurtarıp sporla iyi rehabilite edip, şampiyonalara hazırlıyoruz" dedi.

Diyarbakır´da yaşayan Bedri Uludağ, 5 yıl önce babasının vefatından sonra düştüğü boşlukla birlikte kendisini sokaklarda buldu. Yanlış çevre seçimiyle karıştığı bazı olaylardan ceza almayan Uludağ, Kick Boks Milli Takım Antrenörü İbrahim Ertaş tarafından terör ve uyuşturucu bataklığına bulaşmasın diye ailesiyle görüşülüp, spora yönlendirildi. Yenişehir Belediyesi Yaz Spor Okulu´na kaydı yapılan Bedri Uludağ, kısa sürede kendisini geliştirerek, şampiyonalara hazırlandı. Uludağ, 23-27 Kasım arasında Antalya´da düzenlenen ve 32 ülkeden 750 sporcunun katıldığı IFMA-Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda 48 kiloda 2'nci olarak gümüş madalya aldı. Uludağ bu başarısıyla üniversitelerin beden eğitimi bölümleri sınavlarına girerken ek puan almaya da hak kazandı.

`BABAMIN VEFATINDAN SONRA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORDUM´

Gelecek dönemlerde daha çok çalışarak katıldığı şampiyonlarda altın madalyalar kazanmayı hedefleyen Uludağ, "Antrenörüm beni buldu, yanına aldı ve Yenişehir Belediyesi Yaz Spor Okullarına kaydettirdi. Çıktığım maçlarda iyi dereceler yaptım. Uluslararası Antalya Muaythai Şampiyonası´nda Avrupa ikincisi oldum. Antrenörüme ve belediyeye çok teşekkür ediyorum. Babamın vefatından sonra sokaklardaydım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Kararsızlığa düşmüştüm. Antrenörüm beni belediyenin sunduğu imkanlarla tanıştırdı. O imkanlarla kendimi geliştirdim ve çıktığım turnuvalarda dereceler yaptım. Antrenörüm beni terör ve uyuşturucu bataklığına düşmekten kurtardı. Çünkü babamın vefatından sonra boşluktaydım. Yenişehir Kaymakamı Murat beye de çok teşekkür ediyorum. Hedefim milli takım forması giyip daha iyi yerlere gelmek, İstiklal Marşı´mızı olimpiyatlarda okutmaktır. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum" diye konuştu.

`TERÖRDEN, UYUŞTURUCUDAN KURTARIP REHABİLİTE EDİYORUZ´

Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Yenişehir Belediyesi Spor Koordinatörü İbrahim Ertaş, amaçlarının çocukları terörden, uyuşturucudan, sokaklardan alıp spora kazandırmak ve milli takımlar düzeyinde başarılar elde etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Ertaş, şunları söyledi:

"Amacımız, çocuklarımızı sporla buluşturup ülkemize ve bayrağımıza iyi birer bireyler yetiştirmektir. 2327 Kasım arasında Antalya'da yapılan Uluslararası Muaythai Kick boks şampiyonasında Yenişehir Belediyesi Sporcumuz Bedri Uludağ, 48 kiloda ikinci oldu. Bize katkı sunan Yenişehir Kaymakamımız Murat Beşikci'ye de gençlere sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak yaz spor okulları açıyoruz. Terörden ceza almayan çocuklarımızı, aileleriyle özel görüşüp spora kazandırıyoruz. Uyuşturucudan kurtarıp sporla iyi rehabilite edip, şampiyonalara hazırlıyoruz. Milli takım düzeyinde drece yaptıkları takdirde de ek puanlarla beden eğitimi bölümlerine girmeye hak kazanıyorlar." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2022-12-04 10:33:18



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