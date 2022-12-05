HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 335 oldu



Selim KAYA-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2015´te Erzurum´da ortaokul öğrencisiyken kaçırılan yeğeni Menşure için gelen Bayram Uçucu ile 335'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1190 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı ise 2015´te Erzurum´da ortaokul öğrencisiyken 14 yaşında kaçırılan yeğeni Menşure için gelen Bayram Uçucu ile 335 oldu.

Aileler tarafından karşılanan Uçucu, yeğeninin kandırıldığını ifade ederek, "İnşallah sesimi duyar gelir. Sadece Menşure için değil bütün giden çocuklarımız için inşallah gelirler. Buradan sesleniyorum; Gelsin, kapımız açık. Devletimize sığınsın. Gelsin, gereken ne ise yapacağız inşallah. Buradayım bekliyorum. Gelene kadar da bekleyeceğim" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY

2022-12-05 15:33:51



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