10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisine linç girişimi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Diyarbakır'da F.A., (10) isimli Suriye uyruklu kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunduğu mahalleli tarafından görülünce dövülüp, polise teslim edilen Siyahmet Çelebi (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Çelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-05 17:11:24



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