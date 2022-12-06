Diyarbakır'da ahır yangını; 22 hayvan öldü

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesindeki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürülürken, 2 inek ile 20 tavuk ise öldü.

İlçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde, Vedat Kaya'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap tahtaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri 3 saat süren müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü. Ahırdaki 2 inek ile 20 tavuk da öldü. Yangına ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-06 15:10:26



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