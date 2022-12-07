Diyarbakır'da iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 2 kişiye gözaltı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, dün akşam iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İş yeri kapandıktan sonra kimliği belirsiz kişilerce kepenklere pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı. Çevredeki kameraların kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonda, kullandıkları pompalı tüfekle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-07 13:23:20



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