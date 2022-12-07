HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 337 oldu

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2 ailenin daha katılımıyla 337´ye çıktı.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1192 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı ise 2015´te Erzurum´da ilkokul öğrencisiyken 13 yaşında kaçırılan kızı Bahar için gelen Celal Karakaya ve 2022´de Diyarbakır´da 15 yaşındayken kaçırılan kızı Rojin için gelen Hülya Kızılay ile birlikte 337´ye çıktı.
Celal Karakaya, eşinin ve diğer çocuklarının kızı Bahar'ı beklediğini, gelene kadar da alandan ayrılmayacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2022-12-07 16:29:11
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