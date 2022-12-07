Park halindeki 2 araca ve yayaya çarpıp kaçtı

Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 araca çarpıp, ardından yol kenarındaki Y.S.´ye (35) çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi kaza yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Y.S.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 31 R 4320 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 FT 2085 plakalı otomobil ve 21 ABR 858 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra, yol kenarındaki Y.S.´ye çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi kaza sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S., ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Y.S.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-12-07 20:24:21
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