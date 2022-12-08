Kanser tedavisi gören doktor Pelin, hayatını kaybetti

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu (37), 4 yıldır mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu, dün rahatsızlandı. 4 yıldır kolon kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi Avcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Dr. Avcu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle sağlık camiasını yasa boğan Dr. Pelin Avcu´nun cenazesi Yeniköy Mezarlığı´nda yakınları ve sağlık çalışanları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-08 13:07:16



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