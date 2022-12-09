Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı

Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki kuyumcu dükkanına, 1 ay içinde 2'nci kez silahla ateş açıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, kuyumcu Yavuz Ekrem Aydın, "Motosikletle 2 kişi geliyor ve geçerken vitrinime sıkıp gidiyorlar" dedi.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Diclekent Mahallesi 263'üncü Sokak'ta bulunan Yavuz Ekrem Aydın´a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Aydın´ın torunu içeride temizlik yaparken, kuyumcunun önüne gelen şüpheli, tabancayla 2 kez vitrine ateş etti. Kurşun geçirmez cam sayesinde kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası polis ekipleri geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yavuz Ekrem Aydın, 1 ay içinde 2'nci kez iş yerine silahlı düzenlendiğini, önceki olayda içeride müşteri de olduğunu belirterek "Önceki saldırı yaklaşık 1 ay önceydi. Yine aynı şekilde motosikletle 2 kişi geliyor ve buradan geçerken benim vitrinime sıkıp gidiyorlar. Yetkili kişilere bildirdik. Geldiler, baktılar, 'Yakalayacağız' dediler. Diğerleri yakalanmadan yine bugün aynı şekilde gelip benim vitrime sıktılar. Emniyetten ricam; bir an önce bunları ortaya çıkarsınlar. Benim kimseyle alıp veremediğim yok. Sokak çeteleri gözdağı mı veriyorlar, ne yapıyorlarsa anlamıyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK
2022-12-09 12:07:43
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