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Kaldırımdaki cinayete 5 gözaltı

DHA

Kaldırımdaki cinayete 5 gözaltı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan Hasan Candan (30) cinayetinde, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 5 Aralık günü akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Hasan Candan, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışmalarında 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabancaya da el koydu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-12-09 13:50:13

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