Muharrem İnce: Mağara devrinin insanları bunlar (2)



STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'daki programı kapsamında bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan İnce, HDP´nin Türkiye partisi olma gibi bir derdinin olmadığını belirterek, "500 yıl geçse çözüm olamazlar. Öyle bir dertleri yok çünkü. Ben bilmem diyor, Kandil bilir. Ya sen siyasi partisin, sen bilemezsin de kim bilecek. Siyasi partinin amacı nedir. Türkiye´yi yönetmektir. Sen aklın ile iradeni Kandil´e teslim etmişsin. Senin Türkiye partisi olmak, birinci parti olmak, Türkiye´yi yönetmek gibi bir derdin yok" dedi.

'BENİM PKK İLE TERÖR ÖRGÜTÜYLE HİÇBİR İŞİM OLMAZ'

İnce, 6´lı masada olanların hepsinin demokrasi sicilinin bozuk olduğunu ifade ederek, "Bugün sahnede gezenlerin demokrasi sicili en temiz adam Muharrem İnce´dir. Dokunulmazlıklar gündeme geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ne oy verdi? Evet verdi. Ben CHP´deydim o zaman. Ben ne oy verdim? Hayır verdim. CHP milletvekiliydim televizyonlara çıktım 'Bu dokunulmazlıklar doğru değil. Önce HDP´lileri sonra CHP´lileri hapse atacaklar. Ben hayır oyu veriyorum' dedim. Kayıtlar ortada, açın Muharrem İnce dokunulmazlıklar evethayır yazın görün konuşmaları. Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Dokunulmazlıkların önünü açan Kılıçdaroğlu´nun kendisidir. O açtı, ona gittim, dedim ki, yapma. Bana verdiği cevabı söylüyorum. HDP ile aynı tarafta görünmek istemiyorum. Ben dedim ki ya Kürtler doğru söylüyor olamaz mı? Yani bir Kürt bir şey söylediğinde mutlaka yanlış mıdır? Belki doğru söylüyordur. Bak, `Hatalı bakıyorsun´ dedim. `Benim abdestimden şüphem yok´ dedim. Benim PKK ile terör örgütüyle hiçbir işim olmaz. Ama ben doğruya doğru derim, yanlışa yanlış derim. Muharrem İnce hayatı boyunca siyaseti böyle yaptı" diye konuştu. (DHA)Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYAGıyasettin TETİK

2022-12-09 22:41:21



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