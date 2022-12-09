Diyarbakır'da uçurumda 2 gündür mahsur kalan 2 keçiyi AFAD kurtardı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, uçurumda 2 gündür mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olay, 7 Aralık'ta Bismil ilçesine bağlı Kayabaş mezrasında meydana geldi. 2 keçinin 2 gündür uçurum alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri hazırlık yaptı. Olay yerine giden ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için alanında uzman dağcı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu 2 keçiyi sağlam bir şekilde kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan 2 keçi sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-09 22:42:43



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