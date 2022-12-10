Bakkaldan kablo çalmak isteyen hırsıza 'kısa devre' engeli kamerada

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bakkalın kablolarını çalmak isteyen şüpheli, elektrik panosunu kurcalarken oluşan kısa devre nedeniyle hırsızlık yapamadan kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Huzurevleri Mahallesi´ndeki bakkalda meydana geldi. Gece bakkalın kapalı kepenklerinin önüne gelen hırsızlık şüphelisi, kabloları inceledi. Şüpheli, daha sonra dolap kablosunun gittiği yere kadar kabloyu kaldırarak baktı. Elektrik panosuna doğru gelen şüpheli, kurcalarken bu sırada kısa devre yapan kablolar patladı. Şüpheli, ses çıkan alandan hırsızlık yapamadan kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-10 11:54:51
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