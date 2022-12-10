7'nci kattaki evin penceresinden düşen 91 yaşındaki kadın öldü

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 9 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairenin penceresinden düşen 91 yaşındaki Nazime Cankul, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 7'nci katında yalnız oturan Nazime Cankul, caddeye bakmak için pencereyi açtığı sırada, dengesini kaybedip, zemine düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazime Cankul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

APARTMANDA ÇOCUKLARI DA VARMIŞ

Öte yandan Nazime Cankul'un yalnız yaşadığı, apartmanın diğer katlarında çocuklarının aileleriyle birlikte oturduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-10 21:22:06



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