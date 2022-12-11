3 ilde Ponzi yöntemi ile yasa dışı bahis dolandırıcılığı operasyonu



DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli İstanbul ve Antalya´da `limitsiz kazanç´ vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi´nin yöntemini kullandıkları ve Türkiye´deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak; ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına bahis oynadıklarını belirterek, önce bir miktar kazandırıp, güvenlerini kazanan ve sonunda da büyük miktarlarla dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda Diyarbakır, İstanbul ve Antalya´da tespit edilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

PONZİ YÖNTEMİ

Şüphelilerin Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi'den adını alan `Ponzi´ yöntemiyle önce para kazandırdıkları, sonra güven kazandıkları ve en sonunda kaybettirildikleri belirtilerek, Türkiye´deki bir örneğinin de Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.

Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları, farklı hesaplara havale ederek, `türbülans´ adını verdikleri bu yöntemle izlerini kaybettirdikleri belirtilirken, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 17 eylemde 5 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Diyarbakır´a getirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından `Örgütlü şekilde nitelikli bilişim dolandırıcılığı´ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-12-11 10:22:51



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