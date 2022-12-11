Otobüse emanet verilen tenekedeki katı yağlardan uyuşturucu çıktı

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DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da şehirlerarası otobüs terminalinde Ankara´ya gidecek yolcu otobüsüne emanet olarak bırakılan 2 teneke katı yağ içerisine gizlenmiş 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde, Ankara seferini yapacak olan yolcu otobüsüne emanet olarak verilen eşyalarda arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 teneke içerisinde katı yağlar arasına gizlenmiş 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili A.K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcımMadde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-12-11 12:07:39



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