

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da bir ev ve TIR´da yapılan aramada ele geçirilen 30 kilo 750 gram skunk ve 2 kilo 600 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmada, ŞanlıurfaSiverek kara yolunda durdurulan bir TIR´da ve Kayapınar ilçesinde bir evde yapılan aramalarda, 30 kilo 750 gram skunk ve 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Y. ve T.Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-12-11 13:36:06



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