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Ev ve TIR´da ele geçirilen 33 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

DHA

Ev ve TIR´da ele geçirilen 33 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da bir ev ve TIR´da yapılan aramada ele geçirilen 30 kilo 750 gram skunk ve 2 kilo 600 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmada, ŞanlıurfaSiverek kara yolunda durdurulan bir TIR´da ve Kayapınar ilçesinde bir evde yapılan aramalarda, 30 kilo 750 gram skunk ve 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Y. ve T.Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-12-11 13:36:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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