Diyarbakır´da izinsiz açıklamada gözaltı gerginliği



Selim KAYA-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da aralarında HDP´li milletvekillerinin ve tutuklu yakınlarının olduğu grubun basın açıklamasına valiliğin yasağı nedeniyle izin verilmedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 2 kişi gözaltına alınırken yaşanan arbedede HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, polise, "Bu kenti katarız birbirine" dedi.

Diyarbakır´da tutuklu yakınları Koşuyolu Parkı´nda basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında HDP milletvekilleri Garo Paylan, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Dirayet Dilan Taşdemir ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz´in de olduğu gruba polis, valiliğin yasak kararı nedeniyle izin vermedi. Toplanmaya devam eden grubun etrafını çeviren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polise engel olmak isteyen HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, "Bu kenti katarız birbirine" derken, tartıştığı bir polisin de kolunu çekerek, "Bana bakın. Seninle konuşuyorum. Terbiyesiz adam. Kimsin sen. Yürümek için senden izin mi alacağım ? Bak yemin ediyorum bizim gözümüzün önünde biri tartaklansın yumruk atacağım. Benim gözümün önünde kimse bu halkı tartaklayamaz. T.C. polis devletidir" dedi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2022-12-11 17:56:50



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