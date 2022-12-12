Diyarbakır´ın tarihi kilisesi Mezopotamya´nın `koku´ sergisine ev sahipliği yapacak



DİYARBAKIR, (DHA) Diyarbakır´daki Saint George Kilisesi 17-18 Aralık tarihleri arasında "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi´ne ev sahipliği yapacak. Arkeoloji, sanat ve koku kültürünü meraklılarıyla buluşturacak sergide koku şişeleri ve koku kaplarının replikaları yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğindeki sergi kapsamında Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Diyarbakır" paneli de düzenlenecek.İlki kadim medeniyetlerden kalan "koku rotalarından" biri olan Şanlıurfa´da düzenlenen "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi"nin ikincisi yine bu kadim rotanın çok önemli duraklarından biri olan Diyarbakır´da düzenleniyor. KOKU ROTALARININ EN ÖNEMLİ DURAKLARINDANAntik Çağ´da koku kültürünün yeşerdiği en önemli uygarlıklardan olan Sümer, Asur, Babil ve Hitit uygarlıklarının bulunduğu Mezopotamya havzasındaki Diyarbakır, tarihte koku rotalarının en önemli duraklarından biri olarak konumlanıyor. Sergide Diyarbakır ile Mardin arasındaki Zerzevan Kalesi´nden çıkan koku şişeleri ve koku kaplarının replikaları yer alacak. Sergi ve sergi kapsamında gerçekleştirilen "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Diyarbakır" paneliyle Mezopotamya topraklarında yetişen koku kültürünü tanıtmak, bölgede yaşamış uygarlıkların koku deneyimlerini anlatmak, bölgenin sahip olduğu endemik bitki türlerinin kokularının tarihsel süreçte tütsü ve parfüme dönüşümünü çok özel deneyimler eşliğinde dünya platformuna taşımak amaçlanıyor.Sergi kapsamında düzenlenen "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Diyarbakır" paneline Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Doç. Dr. Cenker Atilla, Dr. Öğr. Üyesi Elif Hanar ve Parfüm Tasarımcısı, Aromaterapist ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül konuşmacı olarak katılıyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA) -

2022-12-12 09:14:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.