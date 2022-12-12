Hava basılan kamyon lastiğinin patlayıp, lastikçinin fırladığı an kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin yaklaşık 1 metre yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Aralık´ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi 1 metreye yükseğe fırlayarak dışarıya savruldu. Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-12 12:55:57



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