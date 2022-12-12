Kayınbiraderinin ilişki yaşadığı kadının eşi tarafından vurulan Gülcan, kurtarılamadı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kayınbiraderinin ilişki yaşadığı kadının eşi M.Ş.D. tarafından tabancayla vurulan Gülcan Atar (21), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 3 Aralık günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. M.Ş.D., eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Burada M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi Gülcan Atar ile karşılaştı. Yanındaki tabancayı çeken M.Ş.D., Gülcan Atar´ı boynundan vurdu. Gülcan Atar yere yığılırken, M.Ş.D. ise kaçtı. Atar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Gülcan Atar, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Atar´ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin M.Ş.D.´yi yakalamak için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-12 15:16:25



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