Yaya geçidinde otomobilin çarptığı liseli Ela ve Büşra yaralandı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı lise öğrencileri Ela Ç. (17) ile Büşra Ş. (17) yaralandı. Hastanede kaldırılan yaralılardan Ela Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, dün akşam, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Okul çıkışı yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kayapınar Adnan Menderes Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Ela Ç. ile Büşra Ş.´ye sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ela Ç. ve Büşra Ş. çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık olduğu belirtilen Ela Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-13 15:22:15



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