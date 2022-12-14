Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza, kamerada

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Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da minibüsün arkadan çarptığı otomobil, marketin manav tezgahına çarptı. Otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Silvan Yolu Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACU 597 plakalı minibüs, aynı yöne giden 34 DBJ 182 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bir marketin tezgahına çarparak durabildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2022-12-14 12:52:46



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