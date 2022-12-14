Diyarbakır'da kamyona çarpan otomobil, takla attı: 2 yaralı

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Selim KAYAYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa kara yolunda kamyona çarpan otomobilin takla atarak refüje çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa yolunda meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kamyona çarpıp, takla atarak refüje çıktı. Kazada otomobildeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY

2022-12-14 14:31:27



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