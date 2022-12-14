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Gıyasettin TETİK- Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet Çoşuk (6) hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Çoşuk'un, Silvan'da yüksekten düştüğü, ambulansla kent merkezindeki hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan yolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Silvan ilçesinde yüksekten düşüp, kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Cennet Çoşuk'un taşındığı 21 BC 262 plakalı ambulans ile M.M. yönetimindeki 16 LD 047 plakalı TIR çarpıştı. Kazada Cennet Çoşuk ile Yunus A. (24), Mekiye A. (26), Mehmet B. (23), Bilal Ç. (40), Mervan Ö. (25) ve sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cennet Çoşuk, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK,Yakup ALTAY

2022-12-14 16:27:17



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