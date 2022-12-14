Kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı

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Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Silvan ilçesi Kırsal Boyunlu Mahallesi´nde meydana geldi. İneğinin 90 metrelik kayalıklardaki bölgenin 20´nci metresinde mahsur kaldığını gören besici, uzun uğraşlar sonucu ineği kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ineği halat yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Yakup ALTAY

2022-12-14 20:56:49



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