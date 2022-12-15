Liseli Bahar ve Ronya'ya otomobil çarptı; ayaklarında kırıklar var 

Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri Ronya B. (16) ve Bahar G.´ye (16) otomobil çarptı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin ayaklarında kırıklar olduğu belirtildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DM 5650 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Ronya B. ve Bahar G.´ye çarptı. Öğrenciler, yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, tedavisi süren öğrencilerin ayaklarında kırıklar olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-12-15 11:20:16
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