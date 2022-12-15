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Cennet´in öldüğü kazada TIR şoförü: Direksiyonu kırdım ama kurtaramadım

DHA

Cennet´in öldüğü kazada TIR şoförü: Direksiyonu kırdım ama kurtaramadım


Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da TIR ile çarpışan ambulansta hayatını kaybeden 6 yaşındaki Cennet Coşuk dün gece saatlerinde Silvan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. TIR şoförü M.M., ifadesinde yeşil ışıkta geçtiğini belirterek, "Ambulans siren çalmıyordu. Son anda fark ettim. Direksiyonu kırdım ama kurtaramadım" dedi.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan kara yolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Silvan ilçesinde yüksekten düşüp, kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Cennet Çoşuk'un taşındığı 21 BC 262 plakalı ambulans ile M.M. yönetimindeki 16 LD 047 plakalı TIR çarpıştı. Kazada Cennet Çoşuk, babası Bilal Coşuk (40), Yunus A. (24), Mekiye A. (26), Mehmet B. (23), Mervan Ö. (25) ve TIR şoförü M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cennet Çoşuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
'SİRENLERİ ÇALMIYORDU'
Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen TIR şoförü M.M., Bingöl istikametinden geldiğini ve yol ayrımında yeşil ışık yandıktan sonra geçtiğini belirterek, "Bingöl´den geliyordum. Ambulansın sirenleri çalmıyordu. Son anda fark ettim. Direksiyonu kırdım ama kurtaramadım" dedi. TIR şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de Silvan yönünden gelen ve tepe lambası yanmayan ambulansın geçtiği güzergahtaki ışıklarda bir hafif ticari aracın beklediği, Bingöl yönündeki ışıklarda bekleyen TIR´ın da bir süre sonra hareket ettiği ve ardından kazanın gerçekleştiği görülüyor. 
Öte yandan, Cennet Coşuk´un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Silvan ilçesine götürülen Coşuk´un cenazesi, Karabehlül Bey Camii´nde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-15 14:29:37

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