Diyarbakır´da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: 2 yaralı 

Hint astrolojisine göre burç nasıl hesaplanır?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, trafik ışıklarındaki otomobile başka araçtan tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralıları polis eşliğinde hastaneye götürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Karayolları Denetim İstasyonu kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. M.H.E. (26) yönetimindeki 34 KT 0574 plakalı otomobile, başka otomobilden tabancayla ateş açıldı. Araçta bulunan A.D. ve M.A.E., ağır yaralandı. Sürücü M.H.E., yaralıları trafik polisi eşliğinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ameliyata alındı. M.H.E.´nin ifadesi alınırken, hastane önünde bulunan otomobilde inceleme yapıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-12-15 14:37:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.