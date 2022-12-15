Diyarbakır´da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: 2 yaralı 

Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, trafik ışıklarındaki otomobile başka araçtan tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralıları polis eşliğinde hastaneye götürdü.
Olay, öğle saatlerinde, Karayolları Denetim İstasyonu kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. M.H.E. (26) yönetimindeki 34 KT 0574 plakalı otomobile, başka otomobilden tabancayla ateş açıldı. Araçta bulunan A.D. ve M.A.E., ağır yaralandı. Sürücü M.H.E., yaralıları trafik polisi eşliğinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ameliyata alındı. M.H.E.´nin ifadesi alınırken, hastane önünde bulunan otomobilde inceleme yapıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-12-15 14:37:24
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