Diyarbakır´da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

DHA

Diyarbakır´da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı


Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; demir testere, golf sopası ve taşların kullanıldığı kavgada 1´i ağır 4 kişi yaralandı. 
Olay, saat 13.00 sıralarında, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında, kız verme meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; golf sopalı, demir testereli ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1´i ağır 4 kişi, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar, ayırılırken, suç aletlerine de el koyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-15 15:04:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvan'da ilçe otogarı yapılıyor
YEREL HABERLER Silvan'da ilçe otogarı yapılıyor
Diyarbakır'da genel sekreter Çiftçi'den "Alo 153 Çağrı Merkezi"ne ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbakır'da genel sekreter Çiftçi'den "Alo 153 ...
Diyarbakır´da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: ...
Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere yönelik ...
Cennet´in öldüğü kazada TIR şoförü: Direksiyonu kırdım ama kurtaramadım
YEREL HABERLER Cennet´in öldüğü kazada TIR şoförü: Direksiyonu ...
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ...
Diyarbakır'da 100'ü aşkın güvercin podyuma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 100'ü aşkın güvercin podyuma ...
(Görüntülü)HENDEK OLAYLARINDA HASAR GÖREN 447 YILLIK ŞEHZADELER KONAĞI?NIN RESTORASYONU TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HENDEK OLAYLARINDA HASAR GÖREN 447 YILLIK ...
Hendek olaylarında hasar gören 447 yıllık Şehzadeler Konağı´nın restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Hendek olaylarında hasar gören 447 yıllık Şehzadeler ...
Liseli Bahar ve Ronya'ya otomobil çarptı; ayaklarında kırıklar var 
YEREL HABERLER Liseli Bahar ve Ronya'ya otomobil çarptı; ayaklarında ...
Diyarbakır'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ...
Diyarbakır'da otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı
(Görüntülü) DİYARBAKIR - KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN İNEĞİ AFAD KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN ...
Kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ADLİYE ÖNÜNDE TAŞLI, SOPALI, DÖNER BIÇAKLI KAVGA 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ADLİYE ÖNÜNDE TAŞLI, ...
TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi yaralı / Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 342 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır'da otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı ...
Diyarbakır´da adliye önünde taşlı, sopalı, döner bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da adliye önünde taşlı, sopalı, döner ...
TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi yaralı
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 342 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 342 oldu
GÜNCELLEME - Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk ...
Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki 1'i hasta çocuk, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki 1'i hasta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.