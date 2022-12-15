Diyarbakır´da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; demir testere, golf sopası ve taşların kullanıldığı kavgada 1´i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında, kız verme meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; golf sopalı, demir testereli ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1´i ağır 4 kişi, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar, ayırılırken, suç aletlerine de el koyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-12-15 15:04:19
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